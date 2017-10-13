Altınordu'da yıldız adayları arasında gösterilen Mutlu'yu, Galatasaray kaptı

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Altınordu\'da yıldız adayları arasında gösterilen forvet arkası Mutlu Aksu Doğan, Galatasaray\'a transfer oldu.

A takımdan altyapıya gönderilen Mutlu\'nun uyum sorunu yaşadığını belirten Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, genç oyuncuyu bedelsiz ancak başka bir kulübe transferinden yüzde 50 pay alma şartıyla Galatasaray\'a önerdi. Sarı-kırmızılılar da bu teklifi kabul etti. Altınordu\'da profesyonel oynayan 17 yaşındaki Mutlu\'ya Galatasaray\'da amatör statüde lisans çıkarıldı.

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