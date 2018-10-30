Altınordu'da yeni hedef Elazığspor'dan 3 puan almak

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -

Spor Toto 1\'inci Lig\'de son 2 maçında Eskişehirspor ve deplasmanda Osmanlıspor\'u mağlup ederek çıkışa geçen Altınordu şimdi de düşme hattındaki Tetiş Yapı Elazığspor\'u gözüne kestirdi.

Play-Off yarışına ortak olma anlamında kırılma maçlarından birine çıkacaklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, galibiyet serisini sürdürmekten başka düşünceleri olmadığını söyledi. Elazığspor\'un tehlikeli bir takım olduğunu ifade eden Hüseyin Eroğlu, \"Elazığspor son deplasman maçında Adana Demirspor\'u yenerek dikkat çekti. Ligdeki konumları kimseyi yanıltmamalı. Gevşemeden yolumuza devam edeceğiz. Çok iyi konsantre olmalıyız. Bizim için lig yeni başlıyor\" dedi.

Altınordu\'da cezası sona eren Alican bu hafta takımdaki yerini alacak.