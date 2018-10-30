T24 LogoT24 Logo
Spor

Altınordu'da yeni hedef Elazığspor'dan 3 puan almak

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -  Spor Toto 1'inci Lig'de son 2 maçında Eskişehirspor ve deplasmanda Osmanlıspor'u mağlup ederek çıkışa geçen Altınordu şimdi de düşme hattındaki Tetiş Yapı Elazığspor'u gözüne kestirdi

30 Ekim 2018 15:37

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - 

Spor Toto 1\'inci Lig\'de son 2 maçında Eskişehirspor ve deplasmanda Osmanlıspor\'u mağlup ederek çıkışa geçen Altınordu şimdi de düşme hattındaki Tetiş Yapı Elazığspor\'u gözüne kestirdi.
Play-Off yarışına ortak olma anlamında kırılma maçlarından birine çıkacaklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, galibiyet serisini sürdürmekten başka düşünceleri olmadığını söyledi. Elazığspor\'un tehlikeli bir takım olduğunu ifade eden Hüseyin Eroğlu, \"Elazığspor son deplasman maçında Adana Demirspor\'u yenerek dikkat çekti. Ligdeki konumları kimseyi yanıltmamalı. Gevşemeden yolumuza devam edeceğiz. Çok iyi konsantre olmalıyız. Bizim için lig yeni başlıyor\" dedi.
Altınordu\'da cezası sona eren Alican bu hafta takımdaki yerini alacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHALigEskişehirsporOsmanlısporAltınorduTetiş Yapı ElazığsporPlayOffHüseyin EroğluElazığsporAdana DemirsporLigdekiGevşemedenBizimAlican
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24