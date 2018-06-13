Altınordu'da üçüncü imza Mehmet Enes'ten

İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekibi Altınordu, Gazişehir Gaziantep\'ten Sinan ve Denizlispor\'dan Atakan\'ın ardından dış transferde üçüncü imzayı Manisaspor\'dan ayrılan stoper Mehmet Enes Sığırcı\'ya attırdı.

Geçen sezon yaşadığı çapraz bağ ameliyatı nedeniyle Manisaspor\'da 5 maçta görev alabilen 25 yaşındaki savunmacı 2 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Yeni Malatyaspor\'da şampiyonluk yaşayan, Hatayspor formasıyla Play-Off finali heyecanına ortak olan Mehmet Enes, Altınordu\'ya başarılı olmak için geldiğini söyledi. Mehmet Enes, Manisaspor\'la 2020 yılına kadar olan sözleşmesi 7 Mayıs\'ta feshetmişti

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