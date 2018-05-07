Altınordu'da sözleşmeler bitiyor

İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de üçlü averajla Play-Off\'a kalamama üzüntüsü yaşayan Altınordu\'da 7 futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs\'ta sona erecek.

İzmir ekibinde orta sahada görev alan kaptan Serkan, sağ bek Uğur, ön libero Deniz ve Berkay, sağ kanat Murat, sol kanat Erdoğan ve forvet Mirkan ay sonunda serbest kalma hakkı kazanacak. Murat sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlarken, diğer futbolcularla ilgili gelişmeler önümüzdeki günlerde netleşecek.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kadroda tutmak istediği isimlere yeni sezon için mukavele teklifi sunacak.