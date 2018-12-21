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Spor

Altınordu'da Sinan dönüyor

İZMİR, (DHA) SPOR Toto 1

21 Aralık 2018 17:28

İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de pazartesi günü evinde Giresunspor\'la karşılaşacak Altınordu\'da cezası sona eren stoper Sinan, ilk 11\'deki yerini alacak.
Geçen hafta Boluspor deplasmanında bu sezon ligde ilk kez ilk 11\'de forma giyen genç Recep ise yeniden yedek kulübesine çekilecek. Şeytan\'da sarı kart cezalısı sağ kanat Murat\'ın yokluğunda ise Atakan\'ın görev alması bekleniyor. Ligde 10 haftadır yenilgi yüzü görmeyen kırmızı-lacivertliler, devre arasına 3 puanla girerek Play-Off iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

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