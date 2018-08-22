Altınordu'da Seydi ve Hamit takımda kaldı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Altınordu\'da satış listesine konulan stoper Seydi Kayasoy ve sol bek Hamit Kulya kendilerine kulüp bulamadı.

Pilot takım Niğde Anadolu FK\'ya kiralanmayı kabul etmeyince yönetim tarafından gözden çıkarılan iki genç futbolcunun Ocak ayındaki ara transfer dönemine kadar bireysel olarak idman yapacakları öğrenildi. İnegölspor, Tokatspor, Kastamonuspor gibi kulüplerin Seydi ve Hamit için nabız yokladığı ancak düşük rakam teklif etmeleri nedeniyle İzmir ekibinin transfere onay vermediği belirtildi. Altınordu, altyapıdan yetişen iki futbolcuyu değerlerinin altında satmama kararı aldı.