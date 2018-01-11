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Spor

Altınordu'da Seydi kiralık olarak gitti

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da tecrübe kazanması için kiralık listesine konulan genç stoper Seydi Kayasoy, 2'nci Lig'de mücadele eden Kastamonuspor 1966 ile anlaştı

11 Ocak 2018 15:50

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Altınordu\'da tecrübe kazanması için kiralık listesine konulan genç stoper Seydi Kayasoy, 2\'nci Lig\'de mücadele eden Kastamonuspor 1966 ile anlaştı. Takımdan ayrılan genç savunmacı sezonun ilk yarısında kırmızı-lacivertli formayla ligde 6 maçta, kupada ise 2 karşılaşmada görev aldı. İzmir ekibinde devre arası öncesi altyapı patentli stoper Yusuf Yalçın da kiralık listesine konulmuştu. İzmir temsilcisi, ara transfer döneminde Samsunspor\'dan tecrübeli stoper Hasan Hatipoğlu ile anlaştı. Öte yandan Altınordu, sezon başından bu yana kadrosuna katmak istediği eski orta saha oyuncusu Okan Derici\'nin transferinden vazgeçti. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Okan\'ı kulübü Gazişehir Gaziantep\'in bırakmadığını dile getirdi.
 

(FOTOĞRAFLI)

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