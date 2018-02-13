Altınordu'da seri sürecek

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig Lig\'de üst üste 4 maç kazanarak 6\'ncı sıraya yükselen Altınordu, cuma günü konuk edeceği Samsunspor\'u da yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Sezonun ilk yarısında Samsunspor, Gaziantepspor ve Boluspor\'u art arda mağlup ederek çıkış yakalayan İzmir ekibi, rakiplerine ikinci devrede de aynı tarifeyi uygulamak istiyor. Altınordu\'da sol ayak bileği ön bağlarında yırtık tespit edilen ön libero Oğulcan ve tedavisi süren forvet Fatih dışında eksik bulunmuyor.

Her rakibe ayrı ayrı konsantre olduklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, \"10 günde 3 önemli maça çıkacağız. Play-Off hattındaki yerimizi korumak için kazanmaya devam etmeliyiz. Öncelikle Samsunspor engelini kayıpsız aşmalıyız. Tüm taraftarlarımızı Bornova Stadı\'na davet ediyoruz. Oyuncularımız sergiledikleri futbolla desteği fazlasıyla hak ediyor\" açıklamasını yaptı.

Öte yandan devre arasında transfer edilen stoper Hasan, ilk yarıda forma giydiği Samsunspor\'a rakip olacak.

