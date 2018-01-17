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Spor

Altınordu'da Oğulcan'a görev

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de Pazar günü evinde Elazığspor'la 2'nci yarının ilk maçına çıkacak Altınordu'da, sarı kart cezalısı Kerim Avcı ve sakat Alican'ın yokluğunda forvet arkasında genç ön libero Oğulcan'ın görev alması bekleniyor

17 Ocak 2018 18:18

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de Pazar günü evinde Elazığspor\'la 2\'nci yarının ilk maçına çıkacak Altınordu\'da, sarı kart cezalısı Kerim Avcı ve sakat Alican\'ın yokluğunda forvet arkasında genç ön libero Oğulcan\'ın görev alması bekleniyor.
Forvet arkası pozisyonunda oynayan Gazişehir Gaziantep\'ten eski futbolcusu Okan\'ı transfer etme girişmeleri sonuçsuz kalan Altınordu, çareyi takım içinden çözecek. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, antrenmanlarda 10 numara pozisyonunda denediği Oğulcan\'ı Elazığspor karşısında hücum hattında sahaya sürmeyi planlıyor. Kırmızı-lacivertlilerde tedavisi süren sağ bek Kerim Alıcı da forma giyemeyecek.

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