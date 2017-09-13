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Spor

Altınordu'da Kerim'e teknik heyetten tam not

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- BİRİNCİ Lig ekiplerinden Altınordu'nun transferin son gününde Demir İnşaat Sivasspor'dan kadrosuna dahil ettiği Kerim Avcı, Çaykur Rizespor maçında sergilediği performansla teknik heyetten tam not aldı

13 Eylül 2017 15:00

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- BİRİNCİ Lig ekiplerinden Altınordu\'nun transferin son gününde Demir İnşaat Sivasspor\'dan kadrosuna dahil ettiği Kerim Avcı, Çaykur Rizespor maçında sergilediği performansla teknik heyetten tam not aldı.
Altınordu\'nun 4-3 mağlup olduğu karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren gurbetçi oyuncu, 85\'inci dakikada frikikten attığı golün yanı sıra hırslı futbolu ve isabetli şutlarıyla alkış aldı. İki yıl sonra Altınordu\'ya dönen Kerim\'in beklediklerinden daha iyi bir performans ortaya koyduğunu dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, \"Yeteneğini zaten biliyorduk, liderlik özelliğini de gördük. Kendisini çok geliştirmiş\" dedi. Transferi için uzun süre çabaladıkları Kerim\'le son gün anlaşarak nokta atışı yaptıklarını belirten Hüseyin Eroğlu, şöyle devam etti:
\"İmza attıktan bir gün sonra çıktı ve oynadı. Sahada tam bir profesyonel olduğunu gösterdi. Takım arkadaşlarını da motive etti. İhtiyacımız olan bir oyuncuydu. Kerim\'in gelmesiyle ilerleyen haftalarda daha iyi olacağız. Bunun sinyallerini aldık.\"
Diğer yeni transferler forvet Mirkan, sağ kanat oyuncusu Murat ve ön libero Deniz\'den de memnun olduğunu söyleyen Hüseyin Eroğlu, \"Mirkan ve Murat kalitelerini gösterdi. Deniz de yavaş yavaş eksiklerini kapatıyor, tam anlamıyla hazır olduğunda takıma katkı sağlayacak\" diye konuştu.

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