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Spor

Altınordu'da kaptanlar söz verdi

İZMİR, (DHA) TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı 20 puanla 12'nci sırada tamamlayan Altınordu'da takım kaptanları Serkan Göksu ve Uğur Arslan Kuru, ikinci devrede çıkışa geçerek Play-Off'a kalacaklarını vurguladı

10 Ocak 2018 15:59

İZMİR, (DHA)

TFF 1\'inci Lig\'de ilk yarıyı 20 puanla 12\'nci sırada tamamlayan Altınordu\'da takım kaptanları Serkan Göksu ve Uğur Arslan Kuru, ikinci devrede çıkışa geçerek Play-Off\'a kalacaklarını vurguladı. 
Antalya kampında, \"2018 bizim yılımız olacak\" mesajı veren iki futbolcu, \"İlk 6 hedefimize ulaşmak için her şeye sahibiz. Yarıştaki en büyük avantajımız, tecrübeli ve genç oyunculardan oluşan yapının birbiriyle uyum içerisinde çalışması. Bizim için lig daha yeni başlıyor\" şeklinde konuştu.
Birinci kaptan Serkan, ilk yarıda beklenmedik puan kayıpları yaşadıklarını söyleyerek, \"Takım savunmasında açıklar vermemiz nedeniyle beklentinin uzağında kaldık. Ancak hatalarımızdan ders çıkardık. Son 3 sezonda 2 kez Play-Off\'u kaçırdık, bu defa hedefe ulaşacağız\" dedi.
Her geçen gün daha iyiye gittiklerini dile getiren Uğur Arslan ise hazırlık maçlarında olumlu sinyaller verdiklerini ifade ederek, \"2018\'de bambaşka bir Altınordu izleterek Play-Off\'a kalacağız\" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

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