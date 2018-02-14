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Spor

Altınordu'da hedef Samsunspor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de cuma günü evinde Samsunspor'la karşılaşacak Altınordu'da teknik heyetten futbolculara rehavet uyarısı geldi

14 Şubat 2018 15:19

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de cuma günü evinde Samsunspor\'la karşılaşacak Altınordu\'da teknik heyetten futbolculara rehavet uyarısı geldi.
Üst üste alınan 4 galibiyetin ardından oyuncularının Samsunspor müsabakasını küçümsemesinden endişe eden teknik direktör Hüseyin Eroğlu, \"Kimse işimizin kolay olacağını düşünmesin. En zor maçlarımızdan birine çıkacağız. Güçlü rakipleri yendik ve hedef takım olduk. Samsunspor\'a karşı çok iyi konsantre olmalıyız. Gevşemeyin ve hırslı olun\" diyerek öğrencilerine ikazlarda bulundu.
Kırmızı-lacivertli futbolcuların da teknik heyete, \"Ligin ilk yarısında bazı maçlara tam anlamıyla konsantre olamadık. Ancak ikinci devrede bu sorunu yaşamıyoruz. Biz iyi bir takım olduğumuzun bilincindeyiz. Nasıl oynamamız gerektiğini biliyoruz. Maç maç hedefimize ulaşacağız. Altınordu\'yu Spor Toto Süper Lig\'e çıkaracağız\" karşılığı verdiği öğrenildi. 
Altınordu, İzmir\'de şimdiye kadar 6 kez karşılaştığı ve 5 mağlubiyet, 1 beraberlik aldığı Samsunspor\'u ilk defa mağlup etmeyi planlıyor. İzmir ekibi, rakibini ilk yarıda deplasmanda 4-1 mağlup etti. Altınordu\'da tedavileri süren Oğulcan ile Fatih kadroda yer almayacak.
Öte yandan Altınordu\'da takım mentörü de futbolculara Samsunspor karşılaşması öncesinde terapi yapıyor.


 

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