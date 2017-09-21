Altınordu'da gençler sınıfı geçti

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

ZİRAAT Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde yedek ağırlıklı kadrosuyla Sultanbeyli Belediyespor\'u 1-0 yenerek tur atlayan Altınordu\'da gençler geçer not aldı. Kırmızı-lacivertli takımın 17 kişilik kadrosunun tamamı altyapı patentli isimlerden oluşurken, 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay ve 19 yaşındaki forvet Onur ilk kez profesyonel bir maçta görev almanın heyecanını yaşadı. Maçı futbol okulu öğrencilerinin yer aldığı maraton tribününde izleyen Başkan Seyit Mehmet Özkan, İzmir ekibinin 2. Lig\'de şampiyonluk yaşadığı 2013-14 sezonundan sonra ilk kez A takımı canlı seyretti. Özkan, en son Şeytan\'ın, 4 Mayıs 2014\'te İzmir\'de kupa kaldırdığı Pazarspor karşılaşmasını Alsancak Stadı\'nda takip etmişti.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 19 yaş ortalamasıyla mücadele eden ekibinin genel performansından memnun kaldığını ifade ederek, \"25 kişilik kadromuzdaki tüm oyuncuların hazır olması önemli. Kazanmak için çıktık ve futbolcuların durumunu görelim istedik. İlk 25 dakikada iyi oynadık. Skor artabilirdi. İlk yarının son 10 dakikasında oyundan düştük, ancak rakibe net pozisyon vermedik. İkinci devrede zaman zaman final paslarında hatalar yaptık. Bu gol pozisyonlarına girmemizi engelledi. Galip gelip turu geçtiğimiz için mutluyuz\" dedi. Öte yandan Altınordu\'nun cumartesi günü evinde oynayacağı Gaziantepspor karşılaşmasının saati yayıncı kuruluşun isteği doğrultusunda 17.30\'dan 15.00\'e alındı.