Altınordu'da Eroğlu'nun Süper Lig inancı

İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de yeni sezon hazırlıklarına şampiyonluk hedefiyle başlayan Altınordu\'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, \"Bu kulübün yeri Süper Lig\" dedi.

Altyapı yapılanması ve öz kaynak modeliyle Avrupa\'da üç büyüklerden sonra en fazla tanınan Türk kulübü olduklarını iddia eden Eroğlu, \"2012\'de yola çıkarken Altınordu armasını her gün daha yükseğe taşımayı hedeflemiştik. Süper Lig, bu açıdan bizim için önemli bir basamak. Ancak gerçek hedefimiz Altınordu markasını dünyada saygıyla tanınan bir konuma yükseltmek\" diye konuştu.

Altınordu\'nun herkes için sempatik bir marka olduğunu ifade eden Hüseyin Eroğlu, \"Türk gençlerine yarattığımız şans ve duyduğumuz güven, kadromuzda yabancı olmaması ve ortaya koyduğumuz felsefe, bizi rakiplerimizden ayrı bir yere koyuyor. Türk futboluna yeni bir bakış açısı getirdik ama artık herkesin arzu ettiğini yapıp Süper Lig\'e yükselmeliyiz\" yorumu yaptı.

Gençlere şans vermeyi sürdüreceklerini anlatan teknik direktör Eroğlu, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder örnekleri gibi altyapıdan yeni isimleri vitrine çıkarma felsefesinden ödün vermeyeceklerini kaydetti.

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