Altınordu'da Eroğlu'nun derbi karnesi iyi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de cumartesi günü İzmir derbisinde Altay\'la karşı karşıya gelecek Altınordu\'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, şimdiye kadar oynanan derbi maçlarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekti. Teknik patron Hüseyin Eroğlu yönetiminde şimdiye kadar 2. Lig ve 1. Lig\'de toplam 12 derbiye çıkan kırmızı-lacivertliler, 6 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alarak 21 puan topladı. Altınordu İzmir derbilerinde rakip fileleri 19 kez sarsarken, kalesinde 12 gol gördü. Altınordu, Eroğlu dönemindeki derbilerde en farklı galibiyetini 17 Nisan 2015\'te 5-0\'lık skorla Karşıyaka karşısında alırken, en farklı yenilgisini 3-0\'lık skorla 29 Kasım 2014\'te yine Karşıyaka\'ya karşı yaşadı. Altay\'a daha önce 2 kez rakip olan Eroğlu, bu maçlardan 1 galibiyet, 1 beraberlikle ayrıldı.

\"Bizim için bir lig maçı\" diyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, \"İzmir\'in iki güzide kulübü karşı karşıya gelecek. Kazanmak istiyoruz. Altay kendi sahasında oynayacak. Üç puanla yukarıya daha çok yaklaşmak istiyoruz. Ligde 7 haftadır kaybetmiyoruz. Oyunsal anlamda iyi yoldayız, ancak skor üretmekte sıkıntı yaşıyoruz. Sahadan 3 puanla ayrılıp 21 puana ulaşmayı hedefliyoruz. Yukarılarda, ilk 6\'nın içinde olursak ikinci yarı için avantajlı oluruz\" dedi.

Altay\'ın lige iyi başladığını, daha sonra iyi sonuçlar alamadığını ancak yeniden toparlanmaya başladığını ifade eden Eroğlu, \"Son 2 haftada 4 puan aldılar. Deneyimli ayaklara sahipler, ancak galibiyet için oynayacağız\" diye konuştu.

Altınordu\'da cezası sona eren sağ kanat Sefa forma giyebilecek.