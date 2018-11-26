T24 LogoT24 Logo
Spor

Altınordu'da Eroğlu'dan kaleci eleştirisi

İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de evinde son dakikada bulduğu golle Afjet Afyonspor'la 1-1 berabere kalarak Play-Off yarışını sürdüren Altınordu'da Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, rakibin Ukraynalı kalecisi Rybka'yı vakit geçirmesi nedeniyle eleştirdi

26 Kasım 2018 16:56

İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de evinde son dakikada bulduğu golle Afjet Afyonspor\'la 1-1 berabere kalarak Play-Off yarışını sürdüren Altınordu\'da Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, rakibin Ukraynalı kalecisi Rybka\'yı vakit geçirmesi nedeniyle eleştirdi. 
Bu konuda genel bir değerlendirmede bulunan teknik patron Eroğlu, \"Afjet Afyonspor kalecisinin sürekli sakatlığını öne sürüp tedavi görmesi, tempomuzun düşmesine neden oldu. Ben Türkiye\'de gerideyken tedavi olan bir kaleci görmedim henüz, herkes galip durumdayken tedavi oluyor\" yorumu yaptı. 
Hakem Özgüç Türkalp\'in rakibe gösterilmesi gereken bir kırmızı kartı es geçtiğini de ifade eden Hüseyin Eroğlu, \"Yusuf Acer\'in ceza sahası çizisi üzerinde düşürülmesini kırmızı karttı. Maçtan sonra hakem bana göremediğini söyledi. Ancak bunlar kazanmamak için bahane değil. Biz istediğimiz oyunu sergilemeli ve şartlar ne olursa olsun kazanmalıyız\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Spor TotoLigAfjet AfyonsporPlayOffAltınordu TeknikHüseyin EroğluUkraynalıRybkaEroğluAfyonsporBen TürkiyeTürkalpAcerMaçtanAncakBiz
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24