Altınordu'da Eroğlu'dan kaleci eleştirisi

İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de evinde son dakikada bulduğu golle Afjet Afyonspor\'la 1-1 berabere kalarak Play-Off yarışını sürdüren Altınordu\'da Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, rakibin Ukraynalı kalecisi Rybka\'yı vakit geçirmesi nedeniyle eleştirdi.

Bu konuda genel bir değerlendirmede bulunan teknik patron Eroğlu, \"Afjet Afyonspor kalecisinin sürekli sakatlığını öne sürüp tedavi görmesi, tempomuzun düşmesine neden oldu. Ben Türkiye\'de gerideyken tedavi olan bir kaleci görmedim henüz, herkes galip durumdayken tedavi oluyor\" yorumu yaptı.

Hakem Özgüç Türkalp\'in rakibe gösterilmesi gereken bir kırmızı kartı es geçtiğini de ifade eden Hüseyin Eroğlu, \"Yusuf Acer\'in ceza sahası çizisi üzerinde düşürülmesini kırmızı karttı. Maçtan sonra hakem bana göremediğini söyledi. Ancak bunlar kazanmamak için bahane değil. Biz istediğimiz oyunu sergilemeli ve şartlar ne olursa olsun kazanmalıyız\" dedi.