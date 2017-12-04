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Spor

Altınordu'da Eroğlu, kadrodan elenecek isimleri belirlemek üzere

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,(DHA) - TFF 1'inci Lig'de son 7 maçında 3 puanı bir arada göremeyen Altınordu'da operasyon kapıda

04 Aralık 2017 16:08

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,(DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de son 7 maçında 3 puanı bir arada göremeyen Altınordu\'da operasyon kapıda. Devre arasında 3-4 takviye yapmayı planladıklarını açıklayan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu\'nun kadrodan elenecek oyuncuları da belirlemek üzere olduğu öğrenildi. İlk yarının son 3 haftasında Manisaspor (D), Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile (D) karşılaşacak kırmızı-lacivertlilerde futbolcuların sergileyeceği performans takımdaki kaderlerini belirleyecek. Yönetim beklentileri karşılayamayan isimlere teşekkür edip yolları ayıracak.
Oynadığı 14 maçta 4 galibiyet, 4 berabirlik, 6 yenilgi alarak 16 puan toplayan 11\'inci sıradaki Altınordu, Play-Off hattının 4 puan gerisinde, düşme hattının ise 5 puan üzerinde yer alıyor. Son 3 deplasmanda sınavında İstanbulspor, Denizlispor ve Ümraniyespor\'a 2-0\'lık skorlarla mağlup olan Şeytan, kötü gidişe pazar günü Manisa\'da dur demeye çalışacak. İzmir temsilcisinde ön libero Oğulcan\'ın cezası sona ererken, bu kez orta saha oyuncusu Serkan cezalı duruma düştü. Altınordu\'da sağ bek Kerim Alıcı, sol bek Ali Mert ve kaleci Ali Emre\'nin tedavileri sürüyor.

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