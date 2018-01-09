T24 LogoT24 Logo
Spor

Altınordu'da Erdoğan sevinci

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 1

09 Ocak 2018 15:52

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig\'de ikinci yarıda çıkışa geçerek Play-Off yarışına ortak olmayı hedefleyen Altınordu\'da kanat oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt\'un yükselen form grafiği yüzleri güldürüyor.
İlk devrenin son haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında frikikten attığı şık golle alkış toplayan gurbetçi futbolcu, Antalya kampındaki performansıyla da göz doldurdu. İzmir ekibinin Sancaktepe Belediyespor\'a 3-1 yenildiği ilk hazırlık maçında takımının tek sayısını kaydeden Erdoğan, Bursaspor\'a 3-2 mağlup oldukları ikinci özel randevuda 2 kez rakip fileleri sarsarak olumlu sinyal verdi.
24 yaşındaki oyuncuya Gazişehir Gaziantep\'in ardından Çaykur Rizespor\'un da talip olduğu; ancak teknik direktör Hüseyin Eroğlu\'nun ikinci yarı öncesi Erdoğan\'ı en önemli kozu olarak görmesi nedeniyle transferine izin vermediği öğrenildi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHA TFFLigPlayOffAltınorduErdoğan YeşilyurtBüyükşehir Belediye ErzurumsporAntalyaSancaktepe BelediyesporErdoğan BursasporGazişehir GaziantepRizesporHüseyin EroğluErdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24