Altınordu'da Erdoğan kendini aşıyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de Play-Off mücadelesi veren Altınordu\'da kanat oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, bir gol daha atması halinde ligdeki kariyer rekorunu kıracak.

2014-15 sezonunda Almanya\'nın Duisburg takımından transfer edilen gurbetçi futbolcu, o sezon 1. Lig\'de 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Ligde 2015-16\'da 3, geçen sezon 4 gol kaydeden Erdoğan, bu sezon özellikle ikinci yarıda yakaladığı çıkışla alkış topladı. Sezonun ilk devresinde 2 kez rakip ağları havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıdaki ilk 5 maçta 3 gol daha atarak toplam gol sayısını 5\'e çıkardı. Son olarak Samsunspor filelerini sarsan Erdoğan, salı günü Gaziantepspor deplasmanında da skor tabelasını değiştirmesi halinde şimdiye kadarki kendi rekorunu geride bırakmış olacak.