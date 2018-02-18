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Spor

Altınordu'da Erdoğan kendini aşıyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) SPOR Toto 1

18 Şubat 2018 14:59

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de Play-Off mücadelesi veren Altınordu\'da kanat oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, bir gol daha atması halinde ligdeki kariyer rekorunu kıracak.
2014-15 sezonunda Almanya\'nın Duisburg takımından transfer edilen gurbetçi futbolcu, o sezon 1. Lig\'de 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Ligde 2015-16\'da 3, geçen sezon 4 gol kaydeden Erdoğan, bu sezon özellikle ikinci yarıda yakaladığı çıkışla alkış topladı. Sezonun ilk devresinde 2 kez rakip ağları havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıdaki ilk 5 maçta 3 gol daha atarak toplam gol sayısını 5\'e çıkardı. Son olarak Samsunspor filelerini sarsan Erdoğan, salı günü Gaziantepspor deplasmanında da skor tabelasını değiştirmesi halinde şimdiye kadarki kendi rekorunu geride bırakmış olacak.

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