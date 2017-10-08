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Spor

Altınordu'da Erdoğan hırs küpü

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da bu sezon fazla forma şansı bulamayan Erdoğan Yeşilyurt, antrenmanlardaki hırslı futboluyla teknik heyetin gözüne girmeye çalışıyor

08 Ekim 2017 16:36

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Altınordu\'da bu sezon fazla forma şansı bulamayan Erdoğan Yeşilyurt, antrenmanlardaki hırslı futboluyla teknik heyetin gözüne girmeye çalışıyor. Kırmızı-Lacivertli takımda 4\'üncü sezonunu geçiren gurbetçi sol kanat sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk 3 haftada ilk 11\'de yer bulamadı. 4\'üncü haftadaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11\'de şans bulan Erdoğan, bu kez kırmızı kart görerek 3 maç ceza aldı. Ligdeki Samsunspor ve Gaziantepspor ile kupadaki Sultanbeyli Belediyespor randevularında kadroda yer almayan Erdoğan, son olarak Bolu deplasmanında 76\'ncı dakikada oyuna dahil oldu.
Başkan Seyit Mehmet Özkan futbolcularla yaptığı toplantıda, takımın deneyimli isimlerini överken Erdoğan\'a gördüğü kırmızı kart nedeniyle espirili bir şekilde sitemde bulunduğu ve \"Erdoğan\'dan kendisini affetirmesini bekliyorum. İyi performans gösterince barışacağız\" dediği öğrenildi. Süper Lig ekiplerinin radarında olan gurbetçi futbolcunun da bu konuşma üzerine, \"Başkanım yaptığım hatayı telafi edeceğim\" diyerek başarı sözü verdiği ifade edildi. İdmanlarda gösterdiği performansla teknik ekibin yüzünü güldüren Erdoğan, 15 Ekim Pazar günü İzmir\'de oynanacak Adanaspor müsabakasında formayı geri almak istiyor.

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