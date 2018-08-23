Altınordu'da Enes formaya yakın

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de pazartesi günü deplasmanda Kardemir Karabükspor\'u yenerek ilk galibiyetine ulaşmayı hedefleyen Altınordu\'da forvet Enes Kubat, ilk 11\'de forma giymeye hazırlanıyor.

Ankaragücü\'den transfer edilen ve takıma geç katılması nedeniyle hazır olmayan tecrübeli futbolcunun giderek fiziksel eksiğini kapattığı ifade edildi. İdmanlardaki performasıyla teknik heyetin yüzünü güldüren Enes ilk 2 maçta yedek soyunmuştu. Santrfor, forvet arkası ve sağ kanat olarak görev alabilen 24 yaşındaki golcü oyuncu bu hafta kırmızı-lacivertli formayla golle tanışmak istiyor.