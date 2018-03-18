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Spor

Altınordu'da bayram havası

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Kerim Avcı'nın 22'nci ve 90+5'inci dakikalarda attığı iki frikik golüyle Denizlispor'u 2-1 mağlup eden Altınordu'da büyük sevinç yaşanıyor

18 Mart 2018 16:45


Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de evinde Kerim Avcı\'nın 22\'nci ve 90+5\'inci dakikalarda attığı iki frikik golüyle Denizlispor\'u 2-1 mağlup eden Altınordu\'da büyük sevinç yaşanıyor. 
İlk yarıda deplasmanda 2-0 yenildiği rakibinden seyircisi önünde son dakika golüyle rövanşı alarak üst üste dördüncü, son 11 haftada dokuzuncu galibiyetini elde eden İzmir temsilcisi 48 puana ulaşıp 4\'üncü sıradaki yerini korumayı başardı. Bu sezon hedefini Süper Lig olarak belirleyen Altınordu, bitime 6 hafta kala bir yandan ilk 6\'nın en güçlü adayı olduğunu gösterirken, diğer yandan ilk 2\'ye de göz kırptı. 
Milli maç arasından sonra sırasıyla Akın Çorap Giresunspor (D), Ümraniyespor, Gazişehir Gaziantep (D), Grandmedical Manisaspor, Adana Demirspor (D) ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'la karşılaşacak kırmızı-lacivertliler, Play-Off\'a kalmadan direkt Süper Lig biletini cebine koymak istiyor. Denizlispor karşısında kritik bir üç puan aldıklarını dile getiren teknik patron Hüseyin Eroğlu, \"Bu galibiyetle üst sıralara tutunduk. Açıkçası kazanmayı öğrendik. Artan bir performansımız var. Lige verilen arayı çok iyi değerlendirip, kalan 6 maçı da kayıpsız geçmek arzusundayız\" diye konuştu.
KERİM AVCI KRALLIĞA KOŞUYOR
Altınordu\'nun sezon başında Demir Grup Sivasspor\'dan takıma döndürdüğü Kerim Avcı, gol krallığı yarışında zirveye göz kırptı. Denizlispor filelerini 2 kez sarsarak gol sayısını 15\'e çıkaran 28 yaşındaki gurbetçi forvet arkası, 17 golü bulunan Çaykur Rizespor\'un Paraguaylı forveti Samudio\'nun ardından ikinci sırada yer alıyor. Son 4 haftada rakip fileleri sarsan Kerim, daha önce 2014-15 sezonunun ikinci yarısında Kayseri Erciyesspor\'dan kiralanmış ve kırmızı-lacivertli formayla 5 gol atmıştı. 
 

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