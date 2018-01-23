Altınordu'da Ankaragücü mesaisi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de ikinci yarıya Elazığspor galibiyetiyle başlayan Altınordu\'da gözler zorlu Ankaragücü deplasmanına çevrildi. İzmir ekibi lider Ümraniyespor\'la birlikte 35 puanla zirveyi paylaşan Başkent temsilcisini yenerek 2\'de 2 yapmayı hedefliyor. Altınordu, kalesinde gördüğü 14 golle ligin en az gol yiyen takımı Ankaragücü\'nün sert savunmasını aşmanın yollarını arayacak. Teknik heyet, rakip taraftar baskısı karşısında genç futbolcuların stres yapmaması için hafta içinde bire bir terapi uygulayacak.

Altınordu, İzmir\'e puan ya da puanlarla dönmesi halinde ev sahibi takımın iç sahadaki 6 haftalık galibiyet serisini sonlandırmış olacak. Hiç bir rakipten çekinmediklerini dile getiren Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, \"Ankaragücü şampiyonluk yarışı veriyor, biz de Play-Off hedefindeyiz. Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız\" dedi.

Kırmızı-lacivertlilerde forvet arkası Kerim Avcı\'nın cezası sona ererken, Elazığspor filelerini iki kez sarsan Barış, sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.