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Spor

Altınordu'da Alican sınıfı geçti

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da Altyapı patentli forvet arkası Alican Özfesli, ilk 3 haftadaki performansıyla teknik heyetten tam not aldı

31 Ağustos 2017 13:48

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Altınordu\'da Altyapı patentli forvet arkası Alican Özfesli, ilk 3 haftadaki performansıyla teknik heyetten tam not aldı.
İlk hafta Elazığspor deplasmanında 84 dakika sahada kalarak 2-0 galibiyette takımına katkı sağlayan Alican, ikinci hafta İzmir\'de 1-1 sona eren Ankaragücü maçında 90 dakika görev alıp rakip fileleri sarstı. 20 yaşındaki oyuncu son olarak 2-1 yenilgiyle sonuçlanan Balıkesir deplasmanında yine 90 dakika oynadı.
Forvet arkası pozisyonu için geçen sezon Gazişehir Gaziantep\'ten kiraladığı Okan Derici ve Sivasspor\'dan eski oyuncusu Kerim Avcı ile ilgilenen Altınordu, 2 ismi de henüz transfer edemeyince çareyi Alican\'da buldu. Ümit Milli Takım kampında yer alan Alican\'ın iyi bir performans sergilediğini dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, \"Biz Alican\'a en başından beri güveniyorduk. O da bizi haklı çıkardı. Zamanla daha da iyi olacağına eminiz\" diye konuştu. Bu arada A takım, U19 takımı ile oynadığı idman maçını 4-3 kaybetti.
BAYRAMLAŞMA YAPLID
Altınordu, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı\'nı birlikte kutladı. Torbalı\'daki Metin Oktay Tesisleri\'nde yapılan bayramlaşma törenine Başkan Seyit Mehmet Özkan, İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez, A Takım Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, A takım ve U19, U17 ilee U15 takımlarının oyuncuları, teknik heyet ve idari kadroları katıldı. U15 oyuncuları Ahmet Öztürk ve Berkant Gündem törendeki herkese çikolata ikram etti. Bayramlaşmanın ardından Atatürk posteri ile Türk ve Altınordu bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çekildi.


 

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