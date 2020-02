Altınordu'da Alican sıkıntısı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -

SPOR Toto 1. Lig\'de Altay\'ın ardından Adanaspor\'u da yenerek ilk 6 yolunda umut tazeleyen Altınordu\'da sakatlıklar can sıkmaya devam ediyor. Önceki haftalarda Enes, Kemal, Serdar ve Oğulcan\'ı kaybeden kırmızı-lacivertlilerde şimdi de Alican\'ın sol diz arka bölgesinden sakatlanması teknik heyetin keyfini kaçırdı. Dar rotasyonla mücadele eden Altınordu\'da Alican\'ın Boluspor deplasmanında oynayıp oynamayacağının belirsiz olduğu bildirildi.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Adanaspor müsabakasında sarı kart gören stoper Sinan\'ın da cezalı duruma düştüğünü hatırlattı. Talihsiz sakatlıklar yaşandığını anlatan tecrübeli çalıştırıcı, \"Bir an önce oyuncularımızın aramıza dönmesini bekliyoruz. Her şeye rağmen eksiklerin yerine görev alan isimler istediklerimizi sahaya yansıtıyor. Biz sistem takımıyız\" diye konuştu.