Altınordu'da 3 eksik

İZMİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de ilk yarının son haftasında pazartesi günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'la karşılaşacak Altınordu\'da 3 futbolcu sakatlığından ötürü görev alamayacak.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Kerim Alıcı, Berk Erel ve Alican\'ın tedavilerinin sürdüğünü belirterek, \"Erzurumspor karşılaşmasına 3 futbolcumuzdan yoksun çıkacağız. Ancak şartlar ne olursa olsun kazanıp devre arasına moralli girmek istiyoruz\" dedi. Altınordu\'da kart cezaları biten Caner ve Deniz ise Erzurumspor\'a karşı görev alabilecek.