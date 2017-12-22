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Spor

Altınordu'da 3 eksik

İZMİR, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de ilk yarının son haftasında pazartesi günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak Altınordu'da 3 futbolcu sakatlığından ötürü görev alamayacak

22 Aralık 2017 16:49

İZMİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de ilk yarının son haftasında pazartesi günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'la karşılaşacak Altınordu\'da 3 futbolcu sakatlığından ötürü görev alamayacak.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Kerim Alıcı, Berk Erel ve Alican\'ın tedavilerinin sürdüğünü belirterek, \"Erzurumspor karşılaşmasına 3 futbolcumuzdan yoksun çıkacağız. Ancak şartlar ne olursa olsun kazanıp devre arasına moralli girmek istiyoruz\" dedi. Altınordu\'da kart cezaları biten Caner ve Deniz ise Erzurumspor\'a karşı görev alabilecek. 

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