Altınordu ve D. Gençlerbirliği 2. Lig'de

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapılan ve hakem Süleyman Abay'ın yönettiği Altınordu-Keçiörengücü maçında, Altınordu Zafer Özden'in 5. dakikada attığı golle galip geldi.





Yine Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan ve hakem Özgüç Türkalp'in yönettiği bir diğer final maçında Darıca Gençlerbirliği, ikinci yarıda oyuna giren Ümit Can Batman'ın 74. dakikada attığı golle Yıldırım Bosna'yı 1-0 mağlup ederek galip geldi. Yıldırım Bosnaspor'da Engin Şimşek, 25. dakikada kırmızı kart gördü.

Altınordu ve Darıca Gençlerbirliği, bu sonuçla TFF 2. Lig'e yükseldi.

Stat: Hüseyin Avni Aker

Hakemler: Süleyman Abay x, Alparslan Dedeş xx, Cemal Bingöl xx

Altınordu: Yakup xxx, Yusuf xxx, İlker xxx, Bayram xxx, Metin xxx, Serdar xxx, Aydın xx (Mehmet dk. 78 x), Hüseyin xx (Melih dk. 81 ?), Deniz xx (Mehmet Akif dk. 90 ?), Ayhan xx, Zafer xxx

Keçiörengücü: Taner xx, Hüseyin xx, Selçuk xx, Çağdaş xx (Gökhan Cemaloğlu dk. 51 x), Metin xx, Emre xx, Oral xx (Serdar dk. 84 ?), Ümit xx, Mustafa x (Emrah Tutum dk. 66 x), Emrah Çetin xx, Yasin xx

Gol: Zafer (dk.5)



İZVAK BAŞKANI ÜRKMEZ: ALTINORDU İZMİR'E BAYRAM SEVİNCİ YAŞATTI

İzmir Gücü Spor Vakfı (İZVAK) Başkanı Levent Ürkmez, TFF 2. Lig'e yükselen Altınordu'nun kente bayram sevinci yaşattığını belirtti.



Ürkmez, Üçüncü Lig play-off maçında Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek 16 yıl aradan sonra İkinci Lig'e çıkan Altınordu'nun, övgüye değer bir başarı elde ettiğini kaydetti.



Altınordu'nun İzmir halkını gururlandırdığını dile getiren Ürkmez, ''İZVAK Yönetim Kurulu adına Altınordu Kulübü'nün yönetici, teknik kadro, futbolcu ve taraftarlarını kutluyorum. İzmir futbolunun güzide takımlarından Altınordu, zor koşullar altında çalışarak, sınırlı olanaklarına rağmen övgüye değer bir başarı elde etti. İZVAK olarak Altınordu'ya gücümüz yettiğince destek olmaya çalıştık. Önümüzdeki yıllarda bu katkıyı daha da artırmayı hedefliyoruz. Altınordu'nun başarısı inanç, öz güven ve özverinin bir zaferidir. Altınordu İzmir'e bayram sevinci yaşattı'' diyerek sözlerini tamamladı.