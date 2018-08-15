Altınordu transferi noktaladı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de cumartesi günü Bornova Stadı\'nda Gençlerbirliği\'ni konuk edecek Altınordu, transfer defterini kapattı. Daha önce orta sahaya bir takviye daha düşünen kırmızı-lacivertliler, Alican Öztafesli\'nin iyileşmesiyle kararından vazgeçti. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu mevcut kadroyla en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyledi.

Eroğlu, \"Yeni transferlerimizin de uyumuyla 2 hafta sonra gerçek kimliğimiz ortaya çıkacak\" dedi.

Altınordu, Karşıyaka\'dan Erhan, Kasımpaşa\'dan Burak, Gazişehir\'den Sinan ve Serdar, Manisaspor\'dan Mehmet Enes, Konyaspor\'dan Ali Yaşar, Bandırmaspor\'dan Deniz, Kayserispor\'dan Ömer, Atlantas\'tan Anıl, Düsseldorf\'tan Kemal, Dean Bosch\'tan Muhammed, Denizlispor\'dan Atakan, Boluspor\'dan Sefa ve Ankaragücü\'nden Enes Kubat\'ı kadrosuna dahil etmişti.