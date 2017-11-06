Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu: Hatalarımızdan ders çıkartıp, tekrar çıkışa geçeceğiz

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de deplasmanda Denizlispor\'a 2-0 yenilince galibiyet özlemi 4 haftaya yükselen ve zirvenin 9 puan gerisine düşen 9\'uncu sıradaki Altınordu, lige verilen milli maç arasını bu kez avantaja çevirmeyi planlıyor.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, son 3 haftada rakip fileleri sarsamamalarına rağmen pozisyona girme sıkıntısı çekmediklerini belirterek, \"Daha önce yakaladığımız fırsatları değerlendiriyorduk. Şimdi ise son vuruşlarda eksiğimiz var. Hatalarımız üzerine yoğunlaşıp tekrar çıkışa geçeceğiz\" diye konuştu.

Denizli deplasmanında eksik kadroyla mücadele ettiklerini hatırlatan Eroğlu, \"Sakat ve cezalılarımız vardı ama bu bahanemiz olamaz. Daha çok çalışıp, iyi konsantre olacağız. 15 günlük arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Üç maçlık galibiyet serisi yakaladığımız dönemde zirveye çok yakındık. Şimdi uzaklaşır gibi olduk ancak çok büyük puan farkı yok. Tekrar seri galibiyetler alacak güçteyiz\" dedi. Altınordu, pazar günü Metin Oktay Tesisleri\'nde Teleset Mobilya Akhisarspor\'la hazırlık maçı yapacak.