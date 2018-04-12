T24 LogoT24 Logo
Spor

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu: "İzmir'e 3 puanla dönecek gücümüz var"

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda Play-Off hattındaki rakiplerinden Gazişehir Gaziantep'le karşılaşacak Altınordu, ligin ilk yarısında evinde 2-0 mağlup olduğu rakibini bu kez dize getirmeyi hedefliyor

12 Nisan 2018 13:59

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de cumartesi günü deplasmanda Play-Off hattındaki rakiplerinden Gazişehir Gaziantep\'le karşılaşacak Altınordu, ligin ilk yarısında evinde 2-0 mağlup olduğu rakibini bu kez dize getirmeyi hedefliyor. Dış sahada oynadığı son 6 maçtan 5 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran İzmir temsilcisi, evindeki son 6 müsabakada 5 galibiyet, 1 yenilgi alan rakibi karşısında Ümraniyespor mağlubiyetinin yaralarını sarmaya çalışacak. Kırmızı-Lacivertli ekipte, cezalı Hasan ve Mirkan ile sakat Fatih forma giyemeyecek.
Gaziantep temsilcisinin kendileri gibi ikinci yarıda çıkış yakalayan bir takım olduğunu dile getiren Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, \"Her iki takım için de zor bir karşılaşma olacak. İlk 6\'daki yerimizi sağlamlaştırmamız için kazanmalıyız. İzmir\'e 3 puanla dönecek gücümüz var. Ben takımıma sonuna kadar güveniyorum\" dedi. Gazişehir Gaziantep ligde attığı 52 golle en skorer ikinci takım, kalesinde gördüğü 27 golle ise en iyi savunma performansına sahip ikinci ekip konumunda.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHA Spor TotoLigPlayOffGazişehir GaziantepAltınorduDışKırmızıLacivertliHasanMirkanFatihGaziantepTeknikHüseyin EroğluBen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24