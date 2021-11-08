Altınordu son 13 yılın en kötüsü

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu son 13 yılın en kötü serisine imza attı.

Spor Toto 1'inci Lig'de 1-0 öne geçtiği maçta Eyüpspor'a 2-1 yenilerek art arda 4'üncü yenilgisini alarak 18'inci sıraya gerileyen Altınordu, 13 yıl sonra en kötü mağlubiyet serisine imza attı.

En son 2008 yılında 2'nci Lig'de üst üste 6 mağlubiyet alan İzmir temsilcisi, bu sezon da milli maç arasına 4 yenilgiyle girerek 13 yıl önceki serisine yakın bir performans sergiledi.

Başkan Seyit Mehmet Özkan dönemi öncesi 2008'de 2'nci Lig Kademe Grubu'nda art arda Bucaspor (D), Denizli Belediyespor, Tarsus İdmanyurdu (D), Akhisarspor, Fethiyespor (D) ve Adana Demirspor'a kaybeden Altınordu, bu sezon ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D), Bereket Sigorta Ümraniyespor, Adanaspor (D) ve son olarak Eyüpspor'a boyun eğdi.

İzmir temsilcisi, futbol şubesini şirketleştirdiği 2012 yılından bu yana ilk kez 4'te sıfır çekti.