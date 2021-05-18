Altınordu, Samsunspor'u tek golle geçti, avantajı kaptı

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Altınordu, sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0 yendi.
TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Altınordu ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi. İzmir'deki maçı evsahibi ekip 1-0 kazandı.
Altınordu'ya galibiyeti getiren golü 49'da Yusuf Yalçın Arslan kaydetti. 23 yaşındaki Yusuf Yalçın Arslan, Altınordu A Takım formasıyla ilk golünü attı. Altınordu'da Hüsamettin Yener, 84'te kırmızı kart gördü.
Yılport Samsunspor'dan Gökhan Alsan'ın 90+3'te kullandığı penaltı atışında kaleci Erhan Erentürk gole izin vermedi.
Müsabakanın rövanşı 22 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.