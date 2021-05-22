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Spor

Altınordu, Samsunspor'u eledi; TFF 1. Lig play-off'ta finalin adı belli oldu

22 Mayıs 2021 23:16

TFF 1. Lig play-off turu yarı final rövanş maçında Altınordu, deplasmanda Samsunspor'la 2-2 berabere kaldı ve ilk maçın avantajıyla adını finale yazdırdı, Altay'ın rakibi oldu. İki İzmir takımı arasında oynanacak final mücadelesinin ardından Süper Lig'e yükselecek son takım belli olacak.

Altınordu, TFF 1. Lig Play-Off Yarı Finali'nde İzmir'de 1-0 kazandığı maçın rövanşında Yılport Samsunspor ile 2-2 berabere kalıp finale yükseldi.

Yılport Samsunspor'un gollerini 55'te Nadir Çiftçi (penaltı) ve 82'de Yasin Öztekin kaydetti.

Altınordu'nun gollerini 32'de Metehan Mimaroğlu ve 90+7'de Enis Destan attı.

Altınordu, ilk kez yer aldığı play-off'ta finale çıkma başarısı gösterdi.

İzmir Derbisi'ne sahne olacak Altay-Altınordu finali, 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

Finalin yeri ve saati daha sonra belli olacak.

TFF 1. LigAltınorduSamsunsporAltaySüper Lig
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