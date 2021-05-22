Altınordu, Samsunspor'u eledi; TFF 1. Lig play-off'ta finalin adı belli oldu

Altınordu, TFF 1. Lig Play-Off Yarı Finali'nde İzmir'de 1-0 kazandığı maçın rövanşında Yılport Samsunspor ile 2-2 berabere kalıp finale yükseldi.
Yılport Samsunspor'un gollerini 55'te Nadir Çiftçi (penaltı) ve 82'de Yasin Öztekin kaydetti.
Altınordu'nun gollerini 32'de Metehan Mimaroğlu ve 90+7'de Enis Destan attı.
Altınordu, ilk kez yer aldığı play-off'ta finale çıkma başarısı gösterdi.
İzmir Derbisi'ne sahne olacak Altay-Altınordu finali, 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.
Finalin yeri ve saati daha sonra belli olacak.