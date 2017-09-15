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Spor

Altınordu Samsun'da çıkış arıyor

İZMİR, (DHA) TFF 1

15 Eylül 2017 15:26

İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig\'de son 2 maçında Balıkesirspor ve Çaykur Rizespor\'a yenilerek 4 puanda kalan Altınordu, yarın deplasmanda Samsunspor karşısında çıkış arayacak. Yeni 19 Mayıs Stadı\'nda Erkan Özdamar\'ın yöneteceği karşılaşmanın başlama saati 17.00\'den, 20.00\'ye alındı. Müsabaka BeIN Sports Max 2\'den naklen yayınlanacak. İzmir ekibinde çaykur Rizespor randevusunda gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç ceza alan gurbetçi kanat oyuncusu Erdoğan ve U17 Milli Takımı\'na davet edilen kaleci Berke forma giyemeyecek. Eldivenleri Erce devralırken, Erdoğan\'ın yokluğunda ise Barış ilk 11\'de oynayacak.

İlk 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak 5 puan toplayan Samsunspor\'un tecrübeli futbolculardan kurulu bir takım olduğunu dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, \"İç sahadaki ilk 2 müsabakada galip gelemediler. Bu kez seyircilerinin önünde kazanmak isteyecekler. Biz de iyi futbolumuzu skora yansıtarak 3 puan almak istiyoruz. Kazanırsak hem moral bulacağız hem de rakibi gerimizde bırakacağız. Oyuncularıma güveniyorum. İzmir\'e galibiyetle döneceğimize inanıyorum\" diye konuştu. İlk 4 haftada Altınordu, 7 gol atıp, 7 gol yerken; Samsunspor rakip fileleri 2 kez sarsıp, kalesinde 2 gol gördü.

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