Altınordu sahasında kazanamıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de önceki hafta Grandmedical Manisaspor\'u deplasmanda 2-1 yenerek umutlanan Altınordu, evinde yine 3 puan yüzü göremedi. Adana Demirspor karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan kırmızı-lacivertliler sahadan 1-1\'lik beraberlikle ayrılarak bu sezon Bornova Stadı\'nda 16\'ncı puanını kaybetti. İzmir\'de sadece Gaziantepspor\'u 3-0\'la geçen Altınordu; Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Adanaspor, Eskişehirspor, Akın Çorap Giresunspor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor müsabakalarından galibiyet çıkaramadı, Play-Off yolunda yine darbe yedi.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu Adana Demirspor karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıktıklarını ancak galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Eroğlu, Manisaspor galibiyetiyle çok iyi bir hafta geçirmiştik. İlk yarı golü bulduk ve soyunma odamıza önde gittik. Golü attıktan sonra maçı bitirebilirdik ancak son vuruşları yapamadık. İkinci devrede ise oyunun ritmini tutmakta zorlanınca duran toptan golü kalemizde gördük. Bu kez topu öne taşıyamadık ve Adana Demirspor\'un geliştirdiği hızlı ataklarla pozisyonlar verdik. İstediğimiz sahaya yansıtamadığımız için üzgünüz\" dedi.

Kırmızı-Lacivertli ekip, ilk devrenin son haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'a konuk olacak.