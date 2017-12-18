T24 LogoT24 Logo
Spor

Altınordu sahasında kazanamıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de önceki hafta Grandmedical Manisaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek umutlanan Altınordu, evinde yine 3 puan yüzü göremedi

18 Aralık 2017 17:00

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de önceki hafta Grandmedical Manisaspor\'u deplasmanda 2-1 yenerek umutlanan Altınordu, evinde yine 3 puan yüzü göremedi. Adana Demirspor karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan kırmızı-lacivertliler sahadan 1-1\'lik beraberlikle ayrılarak  bu sezon Bornova Stadı\'nda 16\'ncı puanını kaybetti. İzmir\'de sadece Gaziantepspor\'u 3-0\'la geçen Altınordu; Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Adanaspor, Eskişehirspor, Akın Çorap Giresunspor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor müsabakalarından galibiyet çıkaramadı, Play-Off yolunda yine darbe yedi. 
Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu Adana Demirspor karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıktıklarını ancak galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Eroğlu, Manisaspor galibiyetiyle çok iyi bir hafta geçirmiştik. İlk yarı golü bulduk ve soyunma odamıza önde gittik. Golü attıktan sonra maçı bitirebilirdik ancak son vuruşları yapamadık. İkinci devrede ise oyunun ritmini tutmakta zorlanınca duran toptan golü kalemizde gördük. Bu kez topu öne taşıyamadık ve Adana Demirspor\'un geliştirdiği hızlı ataklarla pozisyonlar verdik. İstediğimiz sahaya yansıtamadığımız için üzgünüz\" dedi.
Kırmızı-Lacivertli ekip, ilk devrenin son haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'a konuk olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHATFFLigGrandmedical ManisasporAltınorduAdana DemirsporBornova StadıGaziantepsporAltınordu; AnkaragücüRizespor Adanaspor Eskişehirspor AkınGiresunspor Gazişehir GaziantepPlayOffDirektör Hüseyin Eroğlu Adana

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24