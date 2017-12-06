Altınordu, Manisaspor'a son yıllarda geçit vermedi

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de pazar günü Ege derbisinde deplasmanda Manisaspor\'la karşılaşacak Altınordu rakibine son yıllarda geçit vermedi.
İzmir temsilcisi, Manisaspor\'la oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak üstünlük kurdu. Ligde 2014-15\'te siyah-beyazlıları evinde 1-0, deplasmanda 6-1 mağlup eden Altınordu, aynı sezon küme düşen rakibiyle geçen sezon tekrar 1\'inci Lig\'de buluştu. Geçen sezonun ilk yarısında İzmir\'de oynanan randevu 1-1\'lik beraberlikle sonuçlanırken kırmızı-lacivertliler Manisa\'daki mücadeleyi 2-0 kazandı. Altınordu, Manisaspor karşısındaki son yenilgisini ise 21 yıl önce 3 Mart 1996\'da deplasmanda 4-1\'lik skorla aldı.