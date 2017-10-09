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Spor

Altınordu lige verilen arada tempoyu düşürmedi

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de son 3 maçta Samsunspor, Gaziantepspor ve Boluspor'u mağlup ederek 13 puanla 4'üncü sıraya yerleşen Altınordu'da futbolcular milli maç nedeniyle lige verilen arada tempoyu düşürmedi

09 Ekim 2017 18:22

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de son 3 maçta Samsunspor, Gaziantepspor ve Boluspor\'u mağlup ederek 13 puanla 4\'üncü sıraya yerleşen Altınordu\'da futbolcular milli maç nedeniyle lige verilen arada tempoyu düşürmedi.
Oyuncularının antrenmanlardaki performansından çok memnun olduğunu dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, \"Herkes çok istekli. Oyuncularımızın idmanlardaki hırsında inanmışlığı görüyorum. Play-Off hedefimize ulaşabileceğimizi biliyorlar. Süper Lig bizim için hayal değil. Üst üste oynayacağımız Adanaspor, İstanbulspor (D) ve Eskişehirspor maçlarını da kazanırsak hedefe yürürüz\" diye konuştu.
Eroğlu, devre arasında yapılacak 1-2 takviye ile kadro derinliği kazanabileceklerini söyleyerek, \"1\'inci Lig\'e çıktığımızdan bu yana takımda ilk defa böyle bir ortamı yaşıyorum. Hedefe varmamak için bir neden yok. Bu sezon Süper Lig\'e çıkabiliriz\" dedi.
Altınordu 1 puanla 2 basamak altında yer alan Adanaspor\'u yenerek 4\'te 4 yapmaya çalışacak. Kırmızı-lacivertlilerde soğuk algınlığı geçiren Yusuf Acer, Deniz, Kerim Avcı, Fatih ve Berk iyileşerek takımla çalışmalara başladı. Ümit Milli Takım\'da forma giyen Alican, Yusuf Yalçın, Kerim Alıcı ve Barış hafta içinde takıma katılacak. 

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