Altınordu kulübü başkanı tüm takımı kovdu!

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, alınan kötü sonuçlara isyan etti ve resmi siteden yaptığı açıklama ile ara transfer döneminde tüm A takım oyuncularının takımdan gitmesini istedi. Özkan, 2017 yılına altyapı oyuncuları ile başlayacaklarını duyurdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Altınordu Kulübü’nin resmi sitesinden yayınlanan, Başkan Mehmet Özkan’ın sözleri aynen şöyle:

Ey kendilerinin profesyonel bir “İş” yaptığını zannedenler, ey paralı askerler, ey lejyon takımı, ey A takım oyuncuları,

Benim yazılarımı Altınordu internet sitemizden okumadığınızı biliyorum.Okusaydınız zaten bugün bu yazımı “İyi Bayramlar” şeklinde yazardım !..

Beni içinizde orta halli tanıyan var veya az buçuk tanıyan var ama hiç biriniz beni ÇOK İYİ tanımıyorsunuz !..Şimdi bu yazımla, artık içinizde beni tanımayan kalmayacak..

Babanız yaşlarda, 61 yaşımdayım..20 ila 40 arasında sadece para kazanmaya odaklandım.40 ila 50 arası Ben Kimim, Nereden Geldim, Nereye Gidiyorum ile uğraştım..50'den sonraya ise, yani inişe geçmeye başlarken, kendime bir Misyon koydum..

50 yaşımdan sonraki Hayatım'a Anlam Katmak adına “Ya Herru Ya Merru” şeklinde daldığım bu Misyon ;

– Evet, nedir bu Misyon? Bu toprakların çocuklarından “Gerçek” Profesyonel Futbolcular Yetiştirmek..– “Gerçek” ne demek ?– mış gibi yapmadan YAŞAMAK demek !..– “Profesyonellik” ne demek ?Hayatını namerde muhtaç olmadan YAŞAMAK demek..– Futbolculuk ne demek ? > (Lütfen kısa cümlelerle olsun ki, herkes anlasın..)1. Futbol dünyada en yaygın spor dalıdır. Çok basit kuralları vardır, bu sayede neredeyse herkes bilir..2. Futbol ayakla oynanır, arada sırada kafayla da vurulur..3. Ama kafalarının içindeki BEYİNLERİ SALATA olanların en üst liglere kadar tırmanmalarına imkan tanımayan bir ÜST DÜZEY REKABET branşıdır !..

– Bu tanımlamalara göre, Misyonum'un Açılımı şöyle oluyor ;Bu toprakların çocuklarından, – mış gibi yapmadan, namerde muhtaç olmadan, ayakla oynanan bir sporu beyinlerini kullanarak üst düzeyde yapabilecek İNSAN YETİŞTİRMEK..

Yani benim için sizler, eski jenerasyonsunuz, geleceğe dair sizlerle işim yok benim..Sizler bizim yetiştirmekte olduğumuz “Evlatlarımız”dan önceki, “Ucuz, Semiz, Temiz” kriterlerimize göre seçilmiş Öncü Grup'sunuz..Altınordu forması ile işiniz bittiği zaman, zaten biz söylemeden kendiniz gidin kardeşim..

1989 yılından itibaren, yani 27 yıllık futbol yöneticiliği geçmişimde, benim yönetimimdeki tüm takımlarımız daima COŞKULU ve TEMPOLU takımlar olmuştur..En canlı örneği hemen yanınızda Sedat Kaptan.. Anlatsın dinleyin..

Bu futbolculuk uğraşısı ( çünkü henüz ülkemizde iş veya meslek olarak görülmüyor) 20'lerde başlar, 35'lerde biter.. En babası 15 yıllık ömrü vardır..Bütün hafta çalışan çalışır, -mış gibi yapan çalışıyormuş gibi yapar, çalışmayan kılım döndü diyen montofon ineği gibi yatar !..Sadece hafta sonları, o da hepi topu 1,5 saatliğine Arena'ya çıkılır..Arena'da yenersen, önündeki 7 gün kebap yapabilirsin..Ama yenilirsen, gelecek haftaya bakacağız artık, klasiğini çalıp, gelecek hafta biraz sıkarsın, olur biter, hayat ta böyle –mış gibilerle geçer gider..O eskidendi, yani Arena dediğin, sonunda aslanlara yem olmak falan yoktur artık !..

Bandırmaspor maçında Altınordu A Takım formasını temsil eden Futbol Emekçileri,Siz Altınordu Futbol Kulübü'nün ülkemiz için ne kadar değerli olduğunun farkında değilsiniz !..– Olsaydınız bu kadar MİSKİN, SİLİK ve KORKAK maç çıkarmazdınız !..Altınordu Misyonu'nun yüklendiği Değerler'in de farkında değilsiniz !..– Olsaydınız COŞKULU, TEMPOLU ve CESUR futbol oynardınız..

Benim sizinle işim bitmiştir. Beni uyandırdığınız için, bu hamlemi 2 yıl önceye çekmeme neden olduğunuz için, hepinize teşekkür ederim.

2016 yılının son maçına kadar bu formayı giyin, ama ADAM gibi giyin ve ara transferde hepiniz gidin. NOKTA.

2017 yılında bizi “Evlatlarımız”la baş başa bırakın !..

1 Ocak 2017 Altınordu Organizasyonu için YEPYENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK..Önce geri çekileceğiz, sonra “Evlatlarımız”'la iyi hazırlık yapıp bir daha geri adım atmamacasına ileri hamle yapacağız..

Hayatın anlamı olacak.. Patinaj yapıp durmayacağız..– 05.01.2007 > Kazmayı ilk vurduğumuz gün idi.. Bir sürü şahit ve fotoğraf var..– 08.01.2017 > “Evlatlarımız”ı ilk 11 süreceğimiz ilk Gün olacak.. Belki o gün Eskişehir'den 5 yiyeceğiz..

Ama bir gün Tarih şöyle yazacak ;– Evet, bu Avrupa Şampiyonu Altınordu A Takımı Öz Kaynak Futbolcuları, 7 yıl önce çıktıkları ilk profesyonel maçlarında 5 yemişlerdi..

Ya Rab duy sesimi, o günü göster ve sonra beni yanına al Ya Rab..

Seyit Mehmet ÖZKAN Altınordu Yediemini