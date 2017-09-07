Altınordu Kerim'i bekliyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de cumartesi günü evinde lider Çaykur Rizespor\'la oynayacağı maça hazırlanan Altınordu\'da yönetim, yarın sona erecek transfer dönemi öncesi Kerim Avcı\'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor\'un Kerim\'le yollarını ayırma kararı aldığı öğrenilirken, gurbetçi futbolcunun İzmir ekibinin teklifini değerlendirdiği belirtildi. Altınordu yönetiminin Sivasspor\'la bonservis ücreti konusunda anlaştığı, son kararı başka talipleri de olan Kerim\'in vereceği ifade edildi.

Başkan Seyit Mehmet Özkan, kadro derinliği açısından Kerim Avcı transferinin önemli olduğunu belirterek, \"Kerim de buraya gelmek istiyor. Mirkan\'la yakın arkadaş. Gelirse seviniriz, gelmezse dert etmeyiz. Mütevazı bütçelerle oynuyoruz, çok yüksek rakamlar bizde söz konusu değil.

Kerim gelmezse Alican\'a güvenimiz tam. Alican, aranan 10 numara özelliklerine sahip. Derin pas atıp, adam eksiltiyor. Ceza yayı üzerinden sol ayakla şut atıyor. Her geçen gün daha iyiye gidiyor\" yorumu yaptı.

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