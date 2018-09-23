Altınordu kendini kupada affettirecek

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de ilk 6 haftada sadece 1 galibiyet alan Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası\'nda salı günü deplasmanda Pendikspor\'u yenerek hem moral bulmak, hem de taraftarının gönlünü almak istiyor.

En son 2014-15 sezonunda gruplara kalmayı başardığı kupada son 3 sezonda ilk maçlarda elenen İzmir ekibi bu kötü karnesini de düzeltmeyi hedefliyor.

Türkiye Kupası\'nda 2015-16\'da 2\'nci turda deplasmanda Iğdır Arasspor\'a ve 2016-17\'de yine 2\'nci turda deplasmanda Konya Anadolu Selçukspor\'a 1-0\'lık skorlarla mağlup olarak kupaya havlu atan Altınordu, geçen sezon 3\'üncü turda evinde Sultanbeyli Belediyespor\'u tek golle geçtikten sonra 4\'üncü turda taraftarının önünde Kars 36 Spor\'a 1-0 yenilerek kupaya veda etti.

