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Spor

Altınordu, Kemal ve Recep'i bitirdi

İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi transferde Gazişehir Gaziantep'ten Sinan Osmanoğlu, Denizlispor'dan Hüseyin Atakan Üner, Manisaspor'dan Mehmet Enes Sığırcı ve Bandırmaspor'dan David Deniz Kılınç'ı kadrosuna dahil eden Altınordu, ik

28 Haziran 2018 14:26

İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de yeni sezon öncesi transferde Gazişehir Gaziantep\'ten Sinan Osmanoğlu, Denizlispor\'dan Hüseyin Atakan Üner, Manisaspor\'dan Mehmet Enes Sığırcı ve Bandırmaspor\'dan David Deniz Kılınç\'ı kadrosuna dahil eden Altınordu, iki takviye daha gerçekleştirdi. 
Kırmızı-lacivertli ekip, listesindeki Almanya\'nın Viktoria Köln takımında oynayan forvet Kemal Rüzgar ve Konyasporlu orta saha Recep Aydın\'la da anlaştı. İzmir ekibinin Recep\'i 75 bin TL karşılığında 1 sezonluğuna kiraladığı açıklandı. 28 yaşındaki oyuncu geçen sezonu da Giresunspor\'da kiralık geçirmişti. Bayer Leverkusen altyapısından yetişen 23 yaşındaki Kemal ise daha sonra Fortuna Düsseldorf, Osnabrück takımlarında da oynadı. 
 

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