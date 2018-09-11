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Spor

Altınordu kalesinde rekabet kızıştı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçına hazırlanan Altınordu'da kaleciler Erce Kardeşler ve Erhan Erentürk arasında forma savaşı yaşanıyor

11 Eylül 2018 15:54

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçına hazırlanan Altınordu\'da kaleciler Erce Kardeşler ve Erhan Erentürk arasında forma savaşı yaşanıyor. 
Standard Liege transferi gerçekleşmeyince kırmızı-lacivertlilerin 1 numarası olarak kalan Erce\'nin yeniden takımına odaklandığı, son olarak Beşiktaş\'la oynanan hazırlık maçının ikinci yarısındaki performansıyla güven veren Erhan\'ın da formaya göz kırptığı dile getirildi.
İki genç kaleci arasında müthiş bir rekabet yaşandığı, teknik heyetin kaleci tercihi konusunda karar vermekte zorlandığı belirtildi. Altınordu\'da ilk 11 seçiminin futbolcuların hafta içinde antrenmanlarda gösterdikleri performansa göre yapıldığı ifade edildi. Karşıyaka\'dan transfer edilen Erhan, sezon öncesi Menemen Belediyespor\'la oynanan TSYD Ege Kupası\'nda da başarılı kurtarışlara imza atmıştı. Erhan\'ın yeni takımına iyice adapte olduğu kaydedildi.

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