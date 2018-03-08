Altınordu-İstanbulspor: 3-1

Altınordu sahaya \"8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun\" yazılı pankartla çıktı

Konuk İstanbulspor ise \"Önce vatan\" yazılı pankartı taşıdı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: Bornova

HAKEMLER: Zorbay Küçük (xx), Deniz Turgut (xx), Ata Yıldırım (xx)

ALTINORDU: Erce (xx) - Murat (xx), Hasan (xxx), Deniz (xx) (Dk. 58 Recep xx), Yusuf (xxx), Berkay (xxxx), Serkan (xxx), Barış (xxx), Kerim Avcı (xxx) (Dk. 71 Rıdvan xx), Erdoğan (xxx) (Dk. 78 Caner xx), Mirkan (xxxx)

İSTANBULSPOR: Okan (x) - Zeki (xx), Yalçın (x), Wellington (x), Oğuzhan (x) (Dk. 58 Zafer xx), Muhammed Demirci (x) (Dk. 60 Eslem x), Muhsin (x), Ali Dere (xx), Onur Kolay (xx), Bougouhi (x) (Dk. 77 Kojic x), İbrahim Yılmaz (xx)

GOLLER: Dk. 14 İbrahim (İstanbulspor), Dk. 31 ve 90+5 (P) Mirkan, Dk. 45+1 Kerim Avcı (Altınordu)

SARI KARTLAR: Hasan (Altınordu), Eslem (İstanbulspor)

Spor Toto 1. Lig\'de Altınordu, Adanaspor\'un ardından evinde yenik duruma düştüğü maçta Play-Off yarışındaki en yakın rakiplerinden İstanbulspor\'u da mağlup etti: 2-1. Bornova Stadı\'nda oynanan karşılaşmada 14. dakikada İbrahim\'in golüyle yenik duruma düşen kırmızı-lacivertli ekip, ikincisi penaltıdan olmak üzere 31 ve 90+5. dakikada Mirkan, 45+1. dakikada Kerim Avcı\'nın golleriyle 3 puana uzandı. Ligde üst üste 2, son 4 maçta ise 3. galibiyetini alan İzmir temsilcisi, bu skorla 42 puana ulaşıp Play-Off hattındaki yerini perçinledi. İstanbulspor ise Şeytan\'ın 3 puan gerisinde, 39 puanla 7. sırada kaldı.

2\'nci dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Defanstan gelen uzun topla Altınordu ceza sahasına giren Bougouhi\'nin vuruşunda top yan direkten döndü, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

14\'üncü dakikada İstanbulspor üstünlüğü yakaladı. Sol kanattan Onur Kolay\'ın kale önüne yerden pasına İbrahim Yılmaz plaseyi vurup takımını öne geçirdi: 0-1.

31\'inci dakikada skore eşitlik geldi. Sağ kanattan Barış\'ın ceza sahasına ortasında bomboş durumdaki Mirkan iyi yükselip topu kafayla ağlara yolladı: 1-1.

45+1\'inci dakikada Altınordu öne geçti. Berkay\'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Kerim Avcı, kaleci Okan\'ı avladı: 2-1.

54\'üncü dakikada Altınordulu Erdoğan\'ın soldan yerden ortasına Mirkan gelişine vurdu, kaleci Okan son anda topa sahip oldu.

70\'inci dakikada Altınordu ceza sahasında oluşan karambolde Eslem\'in yerden şutunda kaleci Erce uzanıp gole izin vermedi.

90+5\'inci dakikada İstanbulsporlu Wellington, ceza sahasında Barış\'ı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı ters köşeyle gole çeviren Mirkan, skoru belirledi: 3-1.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Play-Off yarışını yakından ilgilendirip Bornova Stadı\'nda hafta içi mesai saatinde oynanan maçı 828 seyirci izledi. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve teknik direktör Tamer Tuna\'nın yanı sıra Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü\'ne denk gelen karşılaşmada Altınordulu futbolcular sahaya, \"8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun\" yazılı pankartla çıktı. Konuk İstanbulspor ise \"Önce vatan\" yazılı pankartı taşıdı.

Maç öncesi Altınordu Medya İlişkileri Yönetmeni Ali Ergöçmez, Mısır\'da düzenlenen Dünya Kupası 1\'inci Ayak Yarışmaları\'nda bronz madalya kazanan İlke Özyüksel\'e çiçek verdi.

Altınordu taraftarları geçtiğimiz hafta engelli oğlunu yalnız bırakmamak için tedaviyi kabul etmeyen ve evinde geçirdiği kalp kriziyle hayatını kaybeden Hilmi Rakalar\'ı unutmadı. Taraftarlar tribünde Rakalar\'ın fotoğrafını açıp altına, \"Tribünde bir eksik cennette bir fazla. Seni hiç unutmayacağız\" yazdı.

Ev sahibi ekipte Kerim Avcı, üst üste 3\'üncü maçı da boş geçmeyip ağları sarstı. 5 maçlık gol orucunu hafta sonunda Adanaspor deplasmanında bozan Mirkan, İstanbulspor\'u da affetmedi.

(FOTOĞRAFLI)