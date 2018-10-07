Altınordu-İstanbulspor: 1-1

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: Bornova

HAKEMLER: Erkan Engin (xx), Furkan Ürün (xx), Cemil Tunç (xx)

ALTINORDU: Erce (xxx) - Kerim (xx), Sinan (xx), Hasan (xxx), Yusuf (xx), Oğulcan (xx), Alican (xxx) (Dk. 76 Kemal xx), Atakan (xx), Sefa (xx) (Dk. 68 Murat xx), Muhammed (xx), Serdar (x)

İSTANBULSPOR: Alperen (xx) - Akaminko (xx), Ali (xxx), Wellington (xx), Duhan (xxx), Onur (xxx), Cajic (xxx), Muhammed (xx) (Dk. 60 Arif xx), Barış (xx) (Dk. 85 Murat), Clesio (xx), İbrahim Yılmaz (x) (Dk. 67 İbrahim Halil xx)

GOLLER: Dk. 12 Alican (Altıordu), Dk. 74 Onur (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Oğulcan, Atakan, Serdar, Yusuf (Altınordu), Akaminko (İstanbulspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de 8\'inci hafta mücadelesinde Altınordu evinde İstanbulspor\'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da 7 puana ulaşırken, İzmir ekibinin galibiyet özlemi 4, İstanbul temsilcisinin ise 7 haftaya yükseldi. Altınordu\'nun golünü 12. dakikada Alican, İstanbulspor\'un golünü 74. dakikada Onur attı.

12\'nci dakikada Altınordu öne geçti. İstanbulspor ceza sahasında oluşan karambolde Clesio\'nun ıskaladığı topu önünde bulan Alican, sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0.

28\'inci dakikada konuk ekibin kazandığı serbest vuruşta Muhammed topun başına geçti. Bu futbolcunun şık vuruşunda kaleci Erce köşeye giden topu son anda kornere tokatladı.

30\'uncu dakikada gelişen Altınordu atağında sağ çizgiden Alican ortaladı. Arka direkteki Kerim\'in gelişine şutunda top üstten dışarı gitti. İlk yarı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

54\'üncü dakikada Altınordulu Serdar\'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sefa\'nın vuruşunda top yan direkten döndü. İstanbulspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

64\'üncü dakikada konuk ekip atağında Cajic\'in pasında sağ çaprazda topla buluşan İbrahim Yılmaz\'ın yerden şutunda kaleci Erce ayağıyla golü önledi.

74\'üncü dakikada soldan yapılan ortada Altınordu ceza sahası karıştı. Topu önünde bulan Onur, çok sert vurdu: 1-1.

86\'ncı dakikada sol kanattan Duhan\'ın ortasında İbrahim Halil vurdu, kaleci Erce topu kornere çeldi.

90\'ıncı dakikada kaleci Erce, Ali\'nin sol çaprazdan şutunda bir kez daha gol izni vermedi.

Müsabaka 1-1 sona erdi.

