Altınordu ilk yaşadı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de üst üste Altay ve Adanaspor\'u yenip yükselişe geçen Altınordu bu sezon ilk kez bir haftayı Play-Off potasında tamamladı.

Adanaspor engelini Bornova Stadı\'nda 2-0\'lık skorla aşan kırmızı-lacivertliler Adana Demirspor\'un berabere kalmasıyla 24 puan ve averajla 6\'ncı sıraya yerleşti. Sezona istediği gibi başlayamamasına rağmen toparlanma sürecine giren Altınordu ile Süper Lig potasındaki 2\'nci sırada bulunan Denizlispor\'un arasında da sadece 6 puan fark kaldı.

Devre arasına kadar Boluspor (D) ve Giresunspor\'la karşı karşıya gelecek İzmir ekibinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, galibiyet serisini sürdüreceklerini söyledi. İlk yarıyı en iyi şekilde bitirmek istediklerini belirten deneyimli teknik adam, \"Altay ve Adanaspor\'u yenmek bizim açımızdan çok önemliydi. Çıkışımızı devam ettireceğimize inanıyorum. Boluspor zor bir deplasman olacak. Ancak takımım en iyi sonucu elde etmek için var gücüyle mücadelesini verecek\" diye konuştu.