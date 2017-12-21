Altınordu ilk yarıyı iyi bitirmek istiyor

İZMİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de ilk yarının son haftasında pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile karşılaşacak olan Altınordu, dış saha karnesine güveniyor. Bu sezon deplasmanda Elazığspor, Samsunspor, Boluspor ve Grandmedical Manisaspor\'u yenmeyi başaran kırmızı-lacivertliler topladığı 20 puanın 12\'sini rakip sahalarda aldı. Ligin en iyi deplasman performansı gösteren 3 takımından biri olan Altınordu, bu karşılaşmalarda 11 gol atıp, kalesinde 11 gol gördü. Erzurumspor\'u yenerek devreyi Play-Off hattına yakın konumda girmek isteyen kırmızı-lacivertlilerde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, \"Erzurumspor iyi bir ekip. Kazım Karabekir Stadı\'nda hava koşullarıda sert olacak. Ancak kazanıp ilk yarıyı mutlu bitirmek istiyoruz\" diye konuştu.