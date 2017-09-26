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Spor

Altınordu için fırsat haftası

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 1'nci Lig'de Samsunspor ve Gaziantepspor'u yenerek 2'de 2 yapan ve 10 puanla 5'nci sıraya yerleşen Altınordu, puan tablosunda üstünde ve altında yer alan 6 takımın birbirleriyle karşılaşacağı 7'nci haftayı kayıpsız geçm

26 Eylül 2017 16:48

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 1\'nci Lig\'de Samsunspor ve Gaziantepspor\'u yenerek 2\'de 2 yapan ve 10 puanla 5\'nci sıraya yerleşen Altınordu, puan tablosunda üstünde ve altında yer alan 6 takımın birbirleriyle karşılaşacağı 7\'nci haftayı kayıpsız geçmeyi planlıyor.
Haftanın açılış maçında cuma günü deplasmanda Boluspor\'u yenerek galibiyet serisini sürdürmek isteyen İzmir temsilcisi, ilk 6\'daki yerini korumayı hedefliyor. Bu hafta 14 puanlı lider Akın Çorap Giresunspor\'un 13 puanlı takipçisi Ümraniyespor\'u konuk edeceği ligde, 4\'ncü sıradaki 11 puanlı Elazığspor, 3\'ncü basamaktaki 13 puanlı Çaykur Rizespor\'u ağırlayacak.
Kırmızı-lacivertli ekiple 10 puanı paylaşan iki takımdan 6\'ncı sıradaki İstanbulspor, evinde 7\'nci basamaktaki Adana Demirspor\'la oynayacak. Altınordu, Bolu\'dan galibiyetle dönmesi halinde Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştıracak. Altınordu\'da 3 maçlık cezası sona eren gurbetçi kanat oyuncusu Erdoğan, teknik direktör Hüseyin Eroğlu\'nun şans vermesi halinde takımdaki yerini alabilecek. İzmir\'deki Çaykur Rizespor karşılaşmasında takımını 10 kişi bırakan Erdoğan, ligdeki Samsunspor ve Gaziantepspor müsabakaları ile kupadaki Sultanbeyli Belediyespor maçında kadroda yer almamıştı.

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