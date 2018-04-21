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Spor

Altınordu hedefe doğru

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de konuk ettiği küme düşmesi kesinleşen Grandmedical Manisaspor'u 3-0 yenerek 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Altınordu, sezon başında koyduğu Play-Off hedefine çok yaklaştı

21 Nisan 2018 16:45

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de konuk ettiği küme düşmesi kesinleşen Grandmedical Manisaspor\'u 3-0 yenerek 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Altınordu, sezon başında koyduğu Play-Off hedefine çok yaklaştı. 
Puanını 52\'ye çıkararak ilk 6\'daki yerini koruyan kırmızı-lacivertliler son 2 haftaya umutlu girdi. Adana Demirspor (D) ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakalarıyla normal sezonu tamamlayacak İzmir temsilcisi, Spor Toto Süper Lig\'e Play-Off\'tan yükselmeye çalışacak. 2015\'te 1 puanla, geçen sezon ise averajla kaptırdığı ilk 6 biletini bu sezon cebine koymak isteyen Altınordu\'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu umutlu konuştu. 
Ligde 3 hafta önce ilk 2 şansları olduğunu ancak kritik maçları kaybederek geride kaldıklarını ifade eden teknik patron Eroğlu, \"Direkt Süper Lig şansımızı kaybettik, şimdi Play-Off\'un içinde olmak istiyoruz. Her şey bizim elimizde. Kalan 2 maçımıza kazanmak için çıkacak, tüm gücümüzle her şeyimizi ortaya koyacağız\" diye konuştu. 
Kırmızı-lacivertlilerde forvet Mirkan, Manisaspor filelerini sarsarak toplam gol sayısını 13\'e çıkardı. Kanat oyuncusu Erdoğan ise 7 gole ulaştı. Altınordu, ligde 32\'nci haftalar göz önüne alındığında 52 puana ulaşarak son 4 sezondaki en yüksek puanına ulaştı.
 

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