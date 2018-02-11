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Spor

Altınordu gümbür gümbür

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) SPOR Toto 1

11 Şubat 2018 15:54

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de deplasmanda şampiyonluk adayı Çaykur Rizespor\'u 3-0 yenerek bu sezon ilk kez 4\'te 4 yapan 32 puanlı Altınordu, ikinci yarıdaki müthiş çıkışını sürdürerek tüm rakiplerine gözdağı verdi. Devre arasına Play-Off hedefinden uzakta orta sıralarda giren Şeytan, ikinci devrede üst üste Elazığspor, Ankaragücü, Balıkesirspor Baltok ve son olarak Çaykur Rizespor\'u dize getirerek ilk 6 yarışına ortak oldu. Kırmızı-lacivertliler, Ankaragücü\'nün iç sahadaki 6 maçlık, Çaykur Rizespor\'un ise evindeki 5 haftalık galibiyet serilerini sonlandırdı. İzmir ekibinde son haftaların formda ismi Barış attığı 2 golle toplam gol sayısını 8\'e çıkarırken, takımın en skoreri Kerim Avcı 9 gole ulaştı.
Maçtan sonra yaptığı açıklamada bir antrenör olarak en mutlu günlerinden birini yaşadığını dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, \"Çaykur Rizespor bizimle oynadığı maçtan önceki son 5 haftada 13 puan kazanmış, son 11 haftada sürekli gol atmış bir takımdı. Özellikle hücum hattında çok önemli oyunculara sahip olan, hava toplarında bu ligin en iyi ekiplerinden birine karşı mücadele ettik. Hücum geçişlerindeki etkinliğimiz ve maç geneline yaydığımız tempomuzla maçtan önce planladığımız her şeyi birebir sahaya yansıttık. Bu nedenle de bir antrenör olarak en mutlu günlerimden birini yaşıyorum\" diye konuştu.
Altınordu\'da sol ayak fibula kemiğinden sakatlanan Oğulcan\'ın durumu yarın çekilecek MR\'ın ardından netleşecek.

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