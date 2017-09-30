Altınordu gümbür gümbür

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig\'de Samsunspor ve Gaziantepspor\'un ardından deplasmanda Boluspor\'u 2-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini alan Altınordu, bu sezon zirve yarışında söz sahibi olacağını şimdiden gösterdi. Topladığı 13 puanla 7. hafta sonunda maç fazlasıyla 2. sıraya yükselen İzmir temsilcisi, deplasmanda oynadığı 4 müsabakada 3 galibiyet aldı. Kırmızı-lacivertli takımı zafere taşıyan gollere imza atan Mirkan Aydın ve Kerim Avcı ikilisi, Şeytan\'ın skor yükünü çekmeye devam etti. Geçen sezon Play-Off\'u averajla kaçıran Altınordu, bu sezon adını ilk 6\'ya yazdırmayı hedefliyor.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Boluspor deplasmanında çok önemli bir 3 puan kazandıklarını belirterek, \"Ligin ne kadar zor olduğunu herkes görüyor. Boluspor da bizim gibi 2 haftadır kazanıyor ve evinde kaybetmiyordu. Çok iyi bir kadroya sahipler. Bu ayrıntılar maça da yansıdı. Gerçekten çok zorlu bir 90 dakika oynadık. Son dakika kalemizde yaşadığımız pozisyonlar gerginliğimizi artırdıysa da sonuçta 3 puana ulaştık\" diye konuştu. Öte yandan İzmir temsilcisinde Kerim Alıcı, Barış Alıcı, Yusuf Yalçın Arslan ve Alican Özfesli\'nin Ümit Milli Takım\'a davet edilmesi sevinç yarattı.



Erce\'ye alkış

ALTINORDU kalecisi Erce Kardeşler, Boluspor maçının ardından yaptığı samimi açıklamalarla futbolseverlerin gönlünde taht kurdu. Yaptığı başarılı kurtarışlarla alkış toplayan kaleci Erce, aldıkları galibiyette kulüp çatısı altındaki herkesin büyük emeğinin olduğunu ifade ederek, \"Aileme, anneme, babama, yemeklerimizi hazırlayan, odalarımızı temizleyen ablalarımıza teşekkür ediyorum. Biz burada 90 dakika futbol oynayalım diye herkes sabah saat 7.30\'da işe gelip saatlerce çalışıyor. Buna emek veren herkese teşekkür ediyorum, onların ellerinden öpüyorum\" dedi.